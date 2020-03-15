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Türk Birliği Partisi Kocaeli İl Başkanlığı kuruldu

2012 yılında kurulan Türk Birliği Partisi’nin bugün Genel Başkan Hurşit Yiğit’in katılımıyla Kocaeli’de il binası açılışı gerçekleştirildi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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2012 yılında kurulan Türk Birliği Partisi (TBP) bugün Kocaeli’de il binası açılışını gerçekleştirildi. İl teşkilatı tarafından düzenlenen programa Genel Başkan Hurşit Yiğit’in yanı sıra İl Başkanı Kadriye Tüysüz, İl Başkan Yardımcıları Aydın Bilaloğlu, Nuri Yalçın, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Sönmez, İzmit İlçe Başkanı İbrahim Hakan ve partililer katılım sağladı. İl teşkilatıyla birlikte TBP İzmit İlçe Teşkilatı’nın da kurulumu tamamlandı.

 “KİMSEYE BİR ŞEY VAAT ETMİYORUZ”

 Açılışta konuşan TBP Genel Başkanı Hurşit Yiğit, “57 il başkanlığının atamasını yaptık.  Seçime girebilmek için 41 ilde teşkilat kurma zorunluluğu var. Samimi bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kocaeli teşkilatımızın il binasını açıyoruz. Desteği olan herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlarımız büyük özveri gösterdi. İl Başkanı arkadaşımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Biz nimete değil, külfete talibiz. Kimseye bir şey vaat etmiyoruz. İnsan gibi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yiğit’in ardından genel başkana teşekkür etmesinin ardından konuşan İl Başkan Yardımcısı Aydın Bilaloğlu, “Allah hepimize yardım etsin. Genel başkanımızın yanındayız. Açılış programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TBP İL YÖNETİMİ

Kadriye Tüysüz

Aydın Bilaloğlu

Nuri Yalçın

Müzeyyen Sönmez

Zehra Kartal

Yunus Yalçın

Temel Topal

Sami Alkaş

Kenan Gödek

Engin Özcan.

TBP İZMİT İLÇE YÖNETİMİ

İbrahim Hakan

Oktay Gül

Hasan Erdöl

Tenzile Sağlam

Gül Yaşar

Yeşim Kara

Abdullah Hakan

Halim Yalçın.

Bugün 13:59 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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