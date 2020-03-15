Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:05 TSİ- Spor G: Bugün 14:10 TSİ

Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı!

Kocaelispor'un bugün 1877 Alemdağ ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'i açıklandı
mask

STAT: KOCAELİ STADI
HAKEMLER:
MUSTAFA MURAT OĞUZ(Hakem)
MEHMET SALDIRANER(1. Yardımcı Hakem)
NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN(2. Yardımcı Hakem)
HASAN RIZA AKOL(Dördüncü Hakem)

KOCAELİSPOR

98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
8. SEFA NARİN
9. YAKUP ALKAN
10. TALHA MAYHOŞ
27. SEMİH KARADENİZ
41. BURAK SÜLEYMAN
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
70. ALİ HAN TUNÇER
89. MESUT ÖZDEMİR

Yedekler

97. VOLKAN MERT KORKMAZ
5. SERDAR ÜMİT DENİZ
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
22. MURAT ŞİMŞEK
25. MEHMET ÖZTONGA
29. CİHAD ATEŞ
33. HAŞİM ARDA SARMAN

Teknik Sorumlu
SELAHADDİN DİNÇEL


1877 ALEMDAĞ

1. ENES ÜNAL
3. CENKAY AKDOĞAN
9. ANIL KARA
11. ÇAĞLAR ÖZEL
16. ÇETİN TURAN
20. ALP HUY
23. CEBRAİL SERÇEK
34. MERT SARI
45. FIRAT ARAS
52. ERHAN GÖÇ
90. RIDVAN OKUŞ

Yedekler

99. AHMET FURKAN ÜNAL
2. AHMET TANER ÇUKADAR
17. TALHA REŞAT BULUT
14. ALPER ATAY
53. FURKAN KOPUZ
61. ERTUĞRUL USTA
77. ESER YAYLA

Bugün 14:05 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Darıca, Soma’yı konuk ediyor mask
Darıca, Soma’yı konuk ediyor
Belediye Derince istediğini aldı: 1-1 mask
Belediye Derince istediğini aldı: 1-1
Gölcükspor İstanbul'dan puansız döndü: 2-1 mask
Gölcükspor İstanbul'dan puansız döndü: 2-1
Kocaeli Güneşspor şampiyon: 6-1 mask
Kocaeli Güneşspor şampiyon: 6-1
Lider Kadıköy, Hereke’de zor maça çıkacak mask
Lider Kadıköy, Hereke’de zor maça çıkacak
Covid yüzünden BAL da zehir oldu mask
Covid yüzünden BAL da zehir oldu
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!

GALERİ

Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL