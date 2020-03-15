Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı!

STAT: KOCAELİ STADI
HAKEMLER:
MUSTAFA MURAT OĞUZ(Hakem)
MEHMET SALDIRANER(1. Yardımcı Hakem)
NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN(2. Yardımcı Hakem)
HASAN RIZA AKOL(Dördüncü Hakem)
KOCAELİSPOR
98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
8. SEFA NARİN
9. YAKUP ALKAN
10. TALHA MAYHOŞ
27. SEMİH KARADENİZ
41. BURAK SÜLEYMAN
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
70. ALİ HAN TUNÇER
89. MESUT ÖZDEMİR
Yedekler
97. VOLKAN MERT KORKMAZ
5. SERDAR ÜMİT DENİZ
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
22. MURAT ŞİMŞEK
25. MEHMET ÖZTONGA
29. CİHAD ATEŞ
33. HAŞİM ARDA SARMAN
Teknik Sorumlu
SELAHADDİN DİNÇEL
1877 ALEMDAĞ
1. ENES ÜNAL
3. CENKAY AKDOĞAN
9. ANIL KARA
11. ÇAĞLAR ÖZEL
16. ÇETİN TURAN
20. ALP HUY
23. CEBRAİL SERÇEK
34. MERT SARI
45. FIRAT ARAS
52. ERHAN GÖÇ
90. RIDVAN OKUŞ
Yedekler
99. AHMET FURKAN ÜNAL
2. AHMET TANER ÇUKADAR
17. TALHA REŞAT BULUT
14. ALPER ATAY
53. FURKAN KOPUZ
61. ERTUĞRUL USTA
77. ESER YAYLA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz