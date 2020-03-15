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Aygün: Çocukları bizim umudumuz

Derince Cumhuriyet İlkokulu 4-A Sınıfı öğrencilerini konuk eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “İnşa ettiğimiz Gençlik Merkezlerimiz ve diğer projelerimizle daima çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi
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İlçedeki eğitim kurumlarını sık sık ziyaret ederek okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Derince Cumhuriyet İlkokulu 4-A Sınıfı öğrencilerini makamında konuk etti. Derince Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Selçuk Yerebasan, sınıf öğretmeni Hasan Bilginer ve 4-A sınıfı öğrencilerinin hazır bulunduğu buluşmada Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, öğrencilere ilçede hayata geçirdikleri gençliğe yönelik projelere dair önemli bilgiler verdi.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ PROJESİ

Derince’de her mahalleye bir Gençlik Merkezi kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz. Onlar bizim en kıymetli hazinelerimiz. İnşa ettiğimiz Gençlik Merkezlerimiz ve diğer projelerimizle daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlk etapta Dumlupınar Mahallesi’nde başlattığımız Gençlik ve Spor Merkezimizde çalışmalarımız sürüyor. İkinci Gençlik Merkezimizi de Fatih Mahallesi’ne inşa edeceğiz. Merkezlerimiz için yer tespiti yaptığımız mahallelerde hemen çalışmalara başlayacağız” dedi.

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