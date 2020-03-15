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Tuna’ya veda programı

Körfez’in başarılı öğretmenlerinden Hilmi Tuna, 65 yaşında emekli oldu. Tuna için güzel bir veda programı düzenlendi
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Körfez Tüpraş Okulu, 42 yıldır öğretmenlik yapan 65 yaşında ki Hilmi Tuna için Körfez Öğretmenevi'nde bir veda programı  düzenledi. Okul Müdürü Murat Türküm, emekli olan Hilmi Tuna'ya bir plaket vererek, bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi. Duygusal konuşmaların gerçekleştirildiği programda Hilmi Tuna, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür ederek, helallik istedi.

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