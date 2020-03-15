Körfez Tüpraş Okulu, 42 yıldır öğretmenlik yapan 65 yaşında ki Hilmi Tuna için Körfez Öğretmenevi'nde bir veda programı düzenledi. Okul Müdürü Murat Türküm, emekli olan Hilmi Tuna'ya bir plaket vererek, bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi. Duygusal konuşmaların gerçekleştirildiği programda Hilmi Tuna, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür ederek, helallik istedi.
Bugün 14:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:29 TSİ
Tuna’ya veda programı
Körfez’in başarılı öğretmenlerinden Hilmi Tuna, 65 yaşında emekli oldu. Tuna için güzel bir veda programı düzenlendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz