Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkalığı tarafından üniversitede bulunan akademik ve idari tüm birimlere ‘çok ivedi’ olduğu belirten yazı gönderildi. Rektör Sadettin Hülagü imzalı yazıda, “Söz konusu durum kapsamında yurt dışına çıkışların senelik izinler de dahil olmak üzere rektörlükten izin alınarak yapılması, rektörlük tarafından izin alınmadan hiçbir suretle yurt dışı çıkışı yapılmaması, halen yurt dışında bulunanların seyahat sonrasında yurda dönüşlerinde 14 gün boyunca evlerinde kalarak görevlere başlamamaları ve bu dönemde idari veya yıllık izinli sayılmalarının sağlanması ve konunun tüm personelimize ve öğrencilerimize duyurularak gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim” ifadelerinde bulunuldu.

AFİŞLER ASILSIN TALİMATI

Öte yandan ek olarak paylaşılan YÖK duyurusu ve Sağlık Bakanlığının afişi ile ilgili yazıda, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıtarafından 06 Mart 2020 tarihinde duyurulan "COVID-19 hakkındayükseköğretimkurumlarındaalınacak tedbirler" ile ''Sağlık Bakanlığının Yayınlamış Olduğu Afiş'' ekte gönderilmiş olup, söz konusu tedbirlerin birimlerinizde ilgililere tebliğ edilmesi ve afişin görünen yerlere asılması hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir” ifadeleri belirtildi.