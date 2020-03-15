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Emekli öğretmenler muhabbette buluştu

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde uzun zamandır emekli olan öğretmenler, emekli olmayan öğretmen arkadaşıyla bir araya gelerek sohbet ettiler
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Eski günleri yad ederek, fikir alış verişinde bulundular. Gündemdeki konuları değerlendiren meslektaşlar, ayda bir araya geldiklerini, çok mutlu olduklarını söylediler.

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