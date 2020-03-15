CHP’den İYİ Parti’ye ziyaret “Ortak hedefimiz ülkemiz”

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdikleri kongrede yeniden başkan seçilen İsmail Aynacı’ya kutlama ziyaretleri sürüyor. CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimi, Aynacı ve yönetimini ziyaret ederek, tebriklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aynacı, şunları söyledi:

“KARANLIK GÜNLERİ ATLATACAĞIZ”

“Partilerimizin gerçekleştirdiği ittifakla, ülkemizde iktidarın aslında hayal olmadığını gördük. Bizler İYİ Parti olarak, ülkemizin güzel geleceği için sorumluluğu almaya razıyız. Hepimizin ortak düşüncesi de budur. Ülkemizin 18 yılda nerelere geldiğini hepimiz görmekteyiz. Ülkemiz mutlaka yaşadığı zor durumu atlatacaktır.” CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel de “Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemiz mutlaka yaşadığı karanlık günleri atlatacaktır. Bizler bunun için CHP olarak çok çalışacağız, hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.