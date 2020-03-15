Kocaelispor - 1877 Alemdağ (Canlı)

İlimizin temsilcisi Kocaelispor ligin 28. hafta maçında 1877 Alemdağ ile Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geliyor...

0'DK Maç başladı

Dk. 4: İlk atak Alemdağ’dan geldi. Fırat ceza sahası içinden topu kaleye yönlendirdi. Boşta kalan top Çağlar’da kaldı. Çağlar’ın yakın mesafeden kaleye gönderdiği top üstte farklı şekilde dışarıya çıktı.

Dk. 5: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Yakup’un sol ayağı ile çektiği şut savunmadan sekti ve kaleci Enes topu son anda kornere tokatladı.

Dk. 7: Alemdağspor gole yine yaklaşan taraftı. Fırat’ın şutu savunmamızdan sekti. Alp Huy ceza sahası içinde top önünde buldu. Alp’in şutunda top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 10: GOL KAÇTI! Kocaelispor mutlak gol kaçırdı. Erdinç soldan etkili bindirdi ve pasında topu Burak Süleyman ile buluştu. Ceza sahasına giren Süleyman’ın şutunda top kaleci Enes’ten sekti ve yükseldi. Yakup topa hamle yapsa da Alemdağ savunması topu kornere gönderdi.

Dk. 16: Burak Süleyman, Sefa’yı kaçırdı. Ceza sahasına sokulan Sefa pasını verdi, topa Yakup’tan önce Alemdağlı futbolcular dokundu ve Yeşil Siyahlılar net bir gol tehlikesinden daha yararlanamadı.

Dk. 30: ERDİNÇ’TEN KRİTİK HAMLE! Alemdağspor önemli bir gol kaçırdı. Fırat, Semih’i çalımladı ve son çizgiden pasını verdi. Bu topu Çağlar ağlara göndermek isterken, Erdinç son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dk. 35: Kocaelispor’da Sefa oyundan çıktı, yerine Serdar Ümit girdi. Sefa alkışları ile tepkisini dile getirirken, teknik adam Selahaddin Dinçel’in elini sıkmadı.

Dk. 36: Kocaelispor inanılmaz gol kaçırdı. Burak Süleyman’ın sert ortasında Taha Batuhan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluşmak üzereyken, Kocaelisporlu Kemal’den döndü.

GOOOOLLLL.... MESUTTTTT Dk. 41...

MESUT’TAN SEZONUN İLK GOLÜ

Kocaelispor, Alemdağ karşısında 41. dakikada öne geçti. Günün etkili isimlerinden Mesut topla dikine hareket etti ve ceza sahasına girerken kaleye sağ ayağı ile şut çekti. Savunmadan seken top kaleci Enes’i yanıttı ve sağ köşeden ağlarla buluştu. Mesut böylece bu sezonki ilk golünü atarken, golün ardından tüm takım boş Maraton tribünlerini selamladı. Futbolcular benzeri sevinci seyircisiz Altay maçında gerçekleştirmişti.

İLK YARI SONA ERDİ: KOCAELİSPOR:1-ALEMDAĞSPOR:0

İkinci yarı başladı...

Alemdağ 10 kişi kaldı.

Dk. 57: Topla birlikte savunma arkasına sarkan Burak Süleyman kaleci ile karşı karşıya kalacakken Çetin tarafından düşürüldü. Gole giden oyuncuyu düşürdüğü gerekçesi ile Çetin direkt kırmızı kart gördü.

Dk. 57: Topla birlikte savunma arkasına sarkan Burak Süleyman kaleci ile karşı karşıya kalacakken Çetin tarafından düşürüldü. Gole giden oyuncuyu düşürdüğü gerekçesi ile Çetin direkt kırmızı kart gördü.

GOOOOLLLL BURAK SÜLEYMAN 2-0 Dk.80

KOCAELİSPOR'DA ERDİNÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ Dk. 81

SARI KARTLAR: Dk. 57 Kemal Can, Dk. 62 Erdinç (Kocaelispor)

Dk. 62: Kocaelispor’da Yakup kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak ağır kalınca savunma mutlak bir golü önledi.

Dk. 66: Alemdağ beraberliğe yaklaştı. Alp Huy sağ çaprazda kaleci Ercüment’i karşısında gördü. Bu futbolcunun şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

Dk. 70: Yakup yine kaçırdı. Soldan Talha’nın pasında Yakup yakın mesafeden topu ağlara gönderemedi.

KOCAELİSPOR

98. ERCÜMENT KAFKASYALI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

4. KEMAL CAN AYDEMİR

8. SEFA NARİN

9. YAKUP ALKAN

10. TALHA MAYHOŞ

27. SEMİH KARADENİZ

41. BURAK SÜLEYMAN

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

70. ALİ HAN TUNÇER

89. MESUT ÖZDEMİR

YEDEKLER

97. VOLKAN MERT KORKMAZ

5. SERDAR ÜMİT DENİZ

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

22. MURAT ŞİMŞEK

25. MEHMET ÖZTONGA

29. CİHAD ATEŞ

33. HAŞİM ARDA SARMAN

Teknik Sorumlu

SELAHADDİN DİNÇEL

1877 ALEMDAĞ

1. ENES ÜNAL

3. CENKAY AKDOĞAN

9. ANIL KARA

11. ÇAĞLAR ÖZEL

16. ÇETİN TURAN

20. ALP HUY

23. CEBRAİL SERÇEK

34. MERT SARI

45. FIRAT ARAS

52. ERHAN GÖÇ

90. RIDVAN OKUŞ

YEDEKLER

99. AHMET FURKAN ÜNAL

2. AHMET TANER ÇUKADAR

17. TALHA REŞAT BULUT

14. ALPER ATAY

53. FURKAN KOPUZ

61. ERTUĞRUL USTA

77. ESER YAYLA

KORONAVİRÜS’E DE HODRİ MEYDAN !..

Kocaelispor 28. haftada düşme hattında yer alan İstanbul’dan Alemdağspor’u konuk etti. Gulf, giydikleri kıyafetlerle ve yaktıkları meşalelerle koronavirüse de Hodri Meydan dedi

HELAL SİZE

Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maç öncesi Kocaelispor’un yaratıcı taraftarı Gulf, giydikleri kıyafetlerle ve yaktıkları meşalelerle koronavirüse de Hodri Meydan dedi. Kocaelispor takım otobüsünü bu şekilde karşılayan Yeşil Siyahlılar her zamanki gibi farkındalığını ortaya koydu.

SERHAT BOZ ÖLMEDİ, KALBİMİZDE YAŞIYOR

Kocaelispor’un unutulmaz taraftarlarından Serhat Boz 3 yıl önce 19 Mart’ta vefat etmişti. Serhat Boz’un sene-i devriyesinde unutulmadı. Hodri Meydan yaptığı özel pankartla Serhat Boz’u andı. Pankartta “Bir Çift Kanattın Hüznün Rüzgarlarında” yazılıydı.

MESUT’TAN SEZONUN İLK GOLÜ

Kocaelispor, Alemdağ karşısında 41. dakikada öne geçti. Günün etkili isimlerinden Mesut topla dikine hareket etti ve ceza sahasına girerken kaleye sağ ayağı ile şut çekti. Savunmadan seken top kaleci Enes’i yanıttı ve sağ köşeden ağlarla buluştu. Mesut böylece bu sezonki ilk golünü atarken, golün ardından tüm takım boş Maraton tribünlerini selamladı. Futbolcular benzeri sevinci seyircisiz Altay maçında gerçekleştirmişti

KOCAELİ STADI’NDA BİR İLK YAŞANDI

3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 26 maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile 61 puan toplayan Kocaelispor, bitime 6 maç kala şampiyonluğa çok yaklaştı. Yeşil Siyahlılar maç öncesinde deplasmanda sadece 2 beraberliği bulunan, ateş hattındaki Alemdağspor’u konuk etti. Koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanan bu karşılaşma Kocaeli Stadı tarihindeki ilk seyircisiz maç olarak tarihteki yerini aldı.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kocaeli Stadı, sessiz maçta da pankartlarla süslendi. En dikkat çekici pankart vefat eden Kocaelispor taraftarı Serhat Boz pankartıydı. Statta, Delice Bir Sevda, Körfez, El Mi Yaman Bey Mi Yaman Hodri Meydan, Yaşayan Son Efsane, Kocaelispor 1966, Son Kale, İzmit, Unihm, Gulf, 1966, Tek Gerçeğimsin En Büyük Çilemsin, Her Nefes Körfez ve Ağlarsa Hodri Meydan Ağlar Gerisi Yalan Ağlar pankartları asılıydı.

DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK

Kocaelisporlu futbolcular sahaya Dönüşüm Muhteşem Olacak pankartı ile çıktı ve geri dönüşüm konusuna farkındalık getirmeye çalıştı.

SEFA’DAN TEPKİ

Kocaelispor’da Sefa Narin ilk yarıda oyundan çıktı. Orta saha oyuncusu oyundan çıkarken teknik adam Selahaddin Dinçel’e tepki gösterdi. Dinçel’in uzattığı eli almayan Sefa, yedek kulübesinde de gergindi.

KLASİK KADRO SAHADA

Teknik adam Selahaddin Dinçel’in Erbaa maçında 18 kişilik kadrodan çıkardığı Mesut’u, Alemdağ karşısında 11 rotasyonuna aldı. Genç Haşim Arda da bu hafta 18 kişilik kadroda yer buldu. Yeşil Siyahlılar kalede Ercüment, savunmada Semih, Erdinç, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Sefa ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Ali Han, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini aldı.

RAKİPTE 3 ÖNEMLİ EKSİK VARDI

hava sıcaklığı 12 derece olacak. Yağışın beklendiği günde zemin ise futbol oynaya elverişli. Alemdağ ekibinde, Erok maçında kırmızı kart gören takımın 3 ası, Oğuzhan Çimen, Enes Çavuş ve Yusuf Demir forma giyemedi.