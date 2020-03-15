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SP-CHP dayanışması Gebze’de devam ediyor

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ilçe başkan yardımcıları, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede seçilen CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı ziyaret etti
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CHP Gebze ilçe binasında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, "Gerçekleştirilen kongre ardından başkanlığa seçilmenizi tebrik ediyorum. Sizin nezdinde tüm yöneticilere de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, önümüzdeki süreçte ilçemiz için tekrar bir araya geleceğiz ve ortak değerler üzerinde Gebze’nin yararına olacak konularda fikir alışverişi yapacağız” dedi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Mustafa Türel ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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