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Büyükşehir ve MÜSİAD ortak proje üzerinde çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık, MÜSİAD Gebze Şubesi ile ortak toplantı gerçekleştirdi
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MÜSİAD Şube Başkanı Serkan Beyaz ve yönetimi, tıbbı aromatik bitkiler sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Dr. Hasan Aydınlık ile birlikte, MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu üyesi Dr. Lütfi Çetinkaya’nın yüksek teknolojik medikal üreten tesisinde bir araya geldi.Toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile MÜSİAD’ın tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili yaptığı çalışmalar değerlendirilerek, ortak yapılabilecek projeler masaya yatırıldı.

 

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