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Gümüşhanelilerden anlamlı program

Gölcük Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği geçtiğimiz akşam anlamlı bir programa imza attı. Başkan Kara ve yönetimi İdlib’de şehit olan askerimiz ve bütün şehitlerimiz için Kuran okuttu
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İlçemizin en köklü derneklerinden biri olan Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Gölcük Merkez Camii’nde şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuttu. Mesruriye Köyü İmamı Gümüşhaneli Hafız Resul Eren ve İlçe Müftülüğü’ne bağlı hocaların okuduğu programa dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“ALLAH ASKERLERİMİZİ KORUSUN”

Dernek Başkanı Kemal Araç, gerçekleştirdikleri program hakkında şunları söyledi: “Programımıza katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler şehitlerimizi asla unutmayacağız, onlar her zaman kalbimizde olacak. Yüce Allah tüm askerlerimizi korusun. Vatanı için hayatlarını veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.” Kuran tilavetinin ardından cemaate mevlid şekeri dağıtıldı.

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