Gümüşhanelilerden anlamlı program

İlçemizin en köklü derneklerinden biri olan Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Gölcük Merkez Camii’nde şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuttu. Mesruriye Köyü İmamı Gümüşhaneli Hafız Resul Eren ve İlçe Müftülüğü’ne bağlı hocaların okuduğu programa dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
“ALLAH ASKERLERİMİZİ KORUSUN”
Dernek Başkanı Kemal Araç, gerçekleştirdikleri program hakkında şunları söyledi: “Programımıza katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler şehitlerimizi asla unutmayacağız, onlar her zaman kalbimizde olacak. Yüce Allah tüm askerlerimizi korusun. Vatanı için hayatlarını veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.” Kuran tilavetinin ardından cemaate mevlid şekeri dağıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz