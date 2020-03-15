Gölcük İlçe Müftülüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri çerçevesinde, “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un Hayatımızdaki Yeri” konulu konferans düzenlendi. İmam-ı Azam Erkek Kur’an Kursu’nda Gölcük Kız İmam-Hatip Müdürü Necmettin Çil, Hicret, Hafızlık Kız Kur’an Kurs’unda ve Gölcük İlçe Müftülüğü’nde İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer konuşma yaptı. Program şehitler ve gazilere yapılan dualarla son buldu.
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Mehmet Akif, Gölcük’te dualarla anıldı
Gölcük İlçe Müftülüğü, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinliklerde şehitlerimize ve gazilerimize dualar okundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz