Mehmet Akif, Gölcük’te dualarla anıldı

Gölcük İlçe Müftülüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri çerçevesinde, “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un Hayatımızdaki Yeri” konulu konferans düzenlendi. İmam-ı Azam Erkek Kur’an Kursu’nda Gölcük Kız İmam-Hatip Müdürü Necmettin Çil, Hicret, Hafızlık Kız Kur’an Kurs’unda ve Gölcük İlçe Müftülüğü’nde İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer konuşma yaptı. Program şehitler ve gazilere yapılan dualarla son buldu.