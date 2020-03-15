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Yeni Cuma Büfe'nin sahbi Miraç Özkay: ''Müşterilerimiz genellikle spor gazetelerini tercih ediyor''

İzmit Yeni Cuma Büfe’nin sahibi Miraç Özkay, gençlerin gazeteleri internetten takip ettiğini, genellikle spor gazetesi sattıklarını söyledi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Yeni Cuma Büfe’nin sahibi Miraç Özkay… Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi No :21/1 İzmit adresinde hizmet veren büfenin sahibi Özkay, 3 yıldır büfecilik yaptığını söyledi. Özkay, “İşlerimiz çoğunlukla tekel ürünleri ve kent kart dolumu olarak gerçekleşiyor.

BİZ ESNAFLARI RAHATSIZ EDİYOR

Gençler gazeteleri internetten okuyor. Bizim gazete müşterilerimiz genellikle spor gazeteleri tercih ediyor. Bazı müşterilerimiz ise sadece kendi görüşünü yansıtan gazeteleri satın alıyor. Bulunduğumuz civarda özellikle sıcak havalarda koku problemi yaşıyoruz. Son günlerde hırsızlık olaylarında da artış olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kent merkezinde sokakta müzik yapan kimi insanlar, vatandaşların duygularını istismar ettiğine şahitlik ediyoruz. Bu durum biz esnafları rahatsız ediyor” dedi.

Bugün 14:45 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

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