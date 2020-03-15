Turkcell’den uzaktan eğitime internet desteği

Okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verdiği 3 GB’ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor.
FİBER ALTYAPI
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı bugün de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de hizmetinde” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz