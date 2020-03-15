Hodri Meydan, takımı böyle karşıladı!

Video için play'e tıklayın

Kocaelispor-1877 Alemdağspor arasında koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında taraftarsız oynatılacak olan maç öncesi Kocaelispor taraftarları stat önünde takım otobüsünü kimyasal tulum ve maskelerle karşıladı. Meşalelerin yakılıp marşlarında söylenmesiyle gölsel bir şölene dönüşen taraftarın karşılaması gülümsetti.