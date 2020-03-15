Kocaelispor-1877 Alemdağspor arasında koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında taraftarsız oynatılacak olan maç öncesi Kocaelispor taraftarları stat önünde takım otobüsünü kimyasal tulum ve maskelerle karşıladı. Meşalelerin yakılıp marşlarında söylenmesiyle gölsel bir şölene dönüşen taraftarın karşılaması gülümsetti.
Bugün 14:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
Hodri Meydan, takımı böyle karşıladı!
Koronavirüs salgını sebebiyle taraftarsız oynanacak olan maç öncesi Kocaelispor Taraftar Derneği Hodri Meydan stat önünde Kocaelispor otobüsünü kimyasal tulum ve maskelerle karşıladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz