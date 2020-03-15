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Hodri Meydan, takımı böyle karşıladı!

Koronavirüs salgını sebebiyle taraftarsız oynanacak olan maç öncesi Kocaelispor Taraftar Derneği Hodri Meydan stat önünde Kocaelispor otobüsünü kimyasal tulum ve maskelerle karşıladı.
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Kocaelispor-1877 Alemdağspor arasında koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında taraftarsız oynatılacak olan maç öncesi Kocaelispor taraftarları stat önünde takım otobüsünü kimyasal tulum ve maskelerle karşıladı. Meşalelerin yakılıp marşlarında söylenmesiyle gölsel bir şölene dönüşen taraftarın karşılaması gülümsetti.

Bugün 14:51 TSİ - Spor

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