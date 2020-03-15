Gölcük’te sağlık yatırımları tüm hızıyla devam ediyor

Değirmendere’de 52 dönümlük alan üzerinde yapılacak olan Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. 45 bin metrekare kapalı alana sahip, 300 yataklı A Sınıfı bir hastane olacak olan yeni devlet hastane binası tamamlandığı zaman, Gölcük için çok önemli bir sağlık yatırımı tamamlanmış olacak. Hastanede 28’i erişkin 7’si yenidoğan olmak üzere toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası, hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

SAĞLIK KOMPLEKSİ

Donanma Caddesi üzerinde bulunan, Yeni Sağlık Kompleksinin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın iki kat inşaatı tamamlandı. Bina; bodrum, zemin ve 3 kat olmak üzere, 5 bin 18 metre kare alana sahip olacak. Yeni binanın içerisinde, aile sağlığı merkezi, semt polikliniği, verem savaş dispanseri, 112 acil sağlık birimi ve sağlık grup başkanlığı bulunacak. Beş hizmet de aynı binadan verilmiş olacak. Bunların dışında, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, sağlıklı yaşam merkezi adı altında psikolojik danışma birimi, gebe eğitim sınıfı, sigarayı bırakma birimi, obezite ve diyabet ile ilgili birimler de yer alacak. Bina içerisinde iki adet eğitim salonu da bulunacak.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAATI SÜRÜYOR

Gölcük Belediye Meclisi’nin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile hayata geçen, Gölcük 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası’nın inşaatı geçtiğimiz aylarda başlamıştı, hızla da devam ediyor. Bağlantı yolları ile birlikte yapımı kısa süre önce tamamlanan Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’nın, Değirmendere yönünden gelirken sağ (güney / kuzey ) tarafında, D-130 Karayolu’na cepheli, Yeni Gölcük Devlet Hastanesi’nin karşısında bulunan arsanın 400 m2’lik kısmında yapılan bina inşaatı, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından kısa sürede tamamlanacak. Yeni bina ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin daha hızlı ve modern gerçekleşmesini sağlayacak, konumu itibariyle her yöne doğru çok hızlı bir ulaşım gerçekleştirilmiş olacak.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Gölcük Yunus Emre, Topçular, Örcün ve Saraylı Mahallelerinde yaşayan vatandaşların kullanacağı, Gölcük Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nin temmuz ayında başlayan inşaatı kısa süre içinde tamamlandı. Kocaeli’de bir ilk olan bina konseptine sahip sağlık merkezimizde 4 doktor görev yapacak. Aile Sağlık Merkezleri kriterlerine uygun olarak inşa edilen modern binada, ayrıca; Anne Sütü Hakkında Bilgilendirme, Hasta Sevk İşlemleri, Tek Hekim Sağlık Raporu Verilmesi, Enjeksiyon-Pansuman, Çeşitli Laboratuar Tetkikleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri, Aşılama Hizmetleri, Aile Planlaması, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Hasta Hakları Başvurularını Değerlendirme, Organ Bağış bilgisi gibi sağlık hizmetleri de verilecek.

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ

Mevcut Gölcük Devlet Hastanesi’nin batı tarafında yer alan ve geçmişte otopark olarak kullanılan yerde, bir koridorla hastane bağlantısı sağlanacak olan Gölcük Devlet Hastanesi Prefabrik Ek Hizmet Binası inşaatında sona gelindi. 900 m2 alan üzerine iki kat olarak inşa edilen ek bina ile polikliniklerin sayısı ve hizmet kalitesi artacak, hastaların sıra bekleme süresi asgariye inecektir. Ayrıca idari birimler ve diyaliz merkezi de bu binada hizmet verecek.