Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:04 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:54 TSİ

Kartepe'de korkutan restoran yangını!

Kartepe Maşukiye Alabalık Sokak üzerinde faaliyet gösteren Koru Restaurant Otel'de yangın çıktı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Alınan bilgiye göre Kartepe Maşukiye Alabalık Sokak üzerinde faaliyet gösteren Koru Restaurant Otel'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken alevler ahşap yapıyı tamamen sardı. İhbar üzeribe olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken polis ekipleri bölgeyi araç ve yaya trafğine kapattı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor

Bugün 15:04 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İş makinesi devrildi: 1 yaralı mask
İş makinesi devrildi: 1 yaralı
Kamyondan dökülen tahtaların altında kalan işçi öldü mask
Kamyondan dökülen tahtaların altında kalan işçi öldü
Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi mask
Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi
Balık halinde silahlar konuştu! mask
Balık halinde silahlar konuştu!
Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun mask
Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun
Tersane işçisi intihar etti mask
Tersane işçisi intihar etti
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili

GALERİ

Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL