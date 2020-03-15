Alınan bilgiye göre Kartepe Maşukiye Alabalık Sokak üzerinde faaliyet gösteren Koru Restaurant Otel'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken alevler ahşap yapıyı tamamen sardı. İhbar üzeribe olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken polis ekipleri bölgeyi araç ve yaya trafğine kapattı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor
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Kartepe'de korkutan restoran yangını!
Kartepe Maşukiye Alabalık Sokak üzerinde faaliyet gösteren Koru Restaurant Otel'de yangın çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz