Diyanet'ten flaş karar!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması şu şekilde:
* 27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.
* 20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz