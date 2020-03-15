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Diyanet'ten flaş karar!

Diyanet işleri Başkanlığı 27 Şubat'tan itibaren umre çıkışlarının durdurulduğunu hatırlatarak 20-30 günlük umre turlarıyla şu anda Suudi Arabistan'da bulunanların dönüşlerinin erkene alındığını açıkladı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

* 27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.

* 20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.

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