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Periler yedeklerle rahat kazandı: 83-54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren İzmit Belediye Gençlik Kulübü, Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği zayıf rakibi Samsun Canik Belediyespor’u, yedek sporcularıyla rahat galibiyet elde etti maçı 83-54 kazandı

Ahmet Akay
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Türkiye Kupası final mücadelesini Fenerbahçe’ye kaptıran Mavi Beyazlı temsilcimiz, bir haftalık aradan sonra tekrar lige dönüş yaptı. 21. Hafta karşılaşmasında İzmit Atatürk Spor Salonu’nda, grubun son sırasında yer alan zayıf rakibi Samsun Canik Belediyespor’u konuk eden temsilcimiz İzmit Belediye Gençlik Kulübü, Korona virüsü önlemlerinden dolayı maçı seyircisiz olarak oynandı. Mavi Beyazlı Periler maça yedek ağırlıklı oyuncularıla başladı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediye Gençlik Kulübü Başkanı Uğur Koştur ile Gençlik Hizmetleri Şube müdürleri maçı takip etti.

İLK YARIYI 50-33 ÖNDE KAPATTI

Zayıf rakibi Samsun Canik Belediyespor karşısında maça iyi başlayan temsilcimiz, yedek ağırlıklı oynadığı maçın ilk periyodunu 28-21 önde kapattı. Maçın ikinci periyodunda tamamen genç oyuncularını sahaya süren antrenör Hasan Fırat Okul, mavi beyazlı temsilcimizin rakibi karşısında pota altındaki başarılı oyunu ve hücumlardaki etkili oyunuyla ikinci bölümü de rahat olarak 50-33 önde tamamladı. Üçüncü ve dördüncü periyotta yine etkili mücadelesine devam eden kızlar, rakibini 83-54 mağlup etti.

HÜRRİYET, DEFNE MELİSA PAYLAR’I TEBRİK ETTİ

Samsun Canik Belediyespor karşısında yedek oyuncular ile mücadele veren temsilcimizde, maçın en skorer oyuncuları arasında Gamze Takmaz 14, Emel Sığırcı 14, Monika Grigalauskyte 14 ve Özge Kavurmacıoğlu 11 sayı attı. Temsilcimizin 18 yaşında genç oyuncusu Defne Melisa Paylar maçın tamamında yer alırken, bu ilk resmi lig maçında 6 sayı üretip, başarılı bir mücadele verdi. Genç milli sporcuyu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Başkan Uğur Koştur tebrik etti.

İZMİT BELEDİYE GENÇLİK KULÜBÜ: 83-SAMSUN CANİK BELEDİYE: 54

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Kerem Yılmaz **, Muzaffer Vardarlı **, Seda Esen **

İZMİT BELEDİYE GENÇLİK KULÜBÜ:Özge Kavurmacıoğlu *** (11), Defne Melissa Paylar ** (6), Ezgi Manlacı *** (8), Courtney Wıllıams **, Emel Sığırcı *** (14), Monıka Grıgalauskyte *** (14), Sasa Cado ** (6), Gamze Takmaz *** (14), Krıstıne C Anıgwe **(6), Melek Yusufoğlu ** (4)         

SAMSUN CANİK BELEDİYE:Çağla Kadriye Tokbay **, Burcu Koyun **, Dilan Çalış **, Stephanie Zenora Madden *** (19), Fatma Dilara Azaklı **(4), Neslihan Külekçi ***(9), Gamzenur Çiftci **, Saadet Aysu Keskin ***(16), Neslihan Demir **(6)              

1.PERİYOD: 28-21, 2.PERİYOD: 50-33, 3.PERİYOD: 68-43, MAÇ SONUCU: 83-54

Bugün 15:54 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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