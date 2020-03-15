Kulüp, İzmit Belediyesi başta olmak üzere Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ak Güler Grup A.Ş ve Kocaeli Anneleri başta olmak üzere 150’nin üzerinde sivil toplum kuruluşunun destekleriyle düzenlenmesi planlanan 7. Olimpiyat Yıldızları Cimnastik ve Bale Şöleni programını, gündemde olan virüs tehlikesi sebebiyle ileriki bir tarihe erteledi. Kulüp Başkanı Tolga Havuç, twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Türk sporunun markası olan İzmit Belediyemizin, taban birliklerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle 7’ncisini düzenleyeceğimiz ve ekibimizle birlikte önemli mesai harcayarak hazırlandığımız büyük şölenimiz gündemde olan virüs tehdidi nedeniyle ertelenmiştir” dedi.
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Şölene de Korona engeli
İlimizin cimnastik branşında öncü kulübü olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü’nün ilimizde bir ilk olan ve tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak, alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonu 7. büyük şöleni olan 21 Mart’ta Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği program için açıklama yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz