Helal olsun size!

3.Lig 2.Grup’taki bir diğer temsilcimiz Belediye Derincespor, zorlu deplasmanda Turgutluspor karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maç 1-1 sona ererken, Sarı Lacivertliler istediği puanı alarak döndü. Bu sonuç daha önce sık sık olduğu gibi yine Kocaelispor’a da yaradı

TURGUTLU İYİ BAŞLADI, DERİNCE DENGELEDİ

Turgutlu 7 Eylül Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısında iki takım da net goller kaçırdı. İlk 15 dakika Turgutlu etkili olurken, 15 ile 30. dakikalar arasında Belediyespor Derincespor inanılmaz goller kaçırdı. Melih’in pasında Yunus’un yakın mesafeden kaleye gönderdiği top üst direkten sekip dışarıya gitti. Derince’de Melih sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu kalecinin ayaklarına nişanladı. 3 dakika sonra Tayfur Emre sağdan gönderilen topu ıskaladı. 40’da Turgutlu’da Onur Garip’in şutunda top sağ kale direğinden döndü.

KENDİ KALEMİZE ATTIK

43. dakikada Derince ekibi topu uzun göndermek istedi. Rakibin elinden dönen top Turgutlulu futbolcuların önünde kaldı ve bu top talihsiz bir şekilde Derince ağları ile buluştu. Soldan yapılan ortada Koray’ın ters vuruşunda Derince 1-0 geriye düştü. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya Turgutlu etkili başladı ve 3 önemli gol pozisyonundan yararlanamadı. 60’dan sonra Derince oyuna dengeyi kurdu ve 72’de Yunus Özdemir ile beraberlik golü geldi.

İKİ TAKIM DA NET GOLLER KAÇIRDI

Ceza sahası içinde topu önünde bulunan Yunus sol köşeden topu filelerle buluşturdu. Kalan sürede iki takım da öne geçecek fırsatlar buldu. Son anlarda Derince’de Aykut topu gol çizgisi üzerinden çıkardı. Tayfur Emre karşı karşıya inanılmaz bir gol kaçırdı, Yiğit Ali ise ceza sahası önünde canlanan topu ayağının altından kaçırdı ve Derince mutlak bir golden oldu. Turgutlu’da Onur Garip karşı karşıya pozisyonda topu kaleye gönderemedi.

HAKEM BASIK ÇOK KÖTÜYDÜ

Maç 1-1 sona ererken maçın hakemi son derece kötü bir yönetime imza attı. Maçın ardından özellikle Turgutlu cephesinde hakem Hamit Basık’a yoğun tepkiler vardı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından Derince puanını 50’ye üçüncü sıradaki 1 maçı eksik Turgutlu ise puanını 49 yaptı. Maçın başarılı teknik adam Bülent Baturman yaptığı açıklamada “Çok ilginç bir maçtı. Pozisyonlar gol olsa karşılaşma 6-4 Derince’nin üstünlüğü ile sona erebilirdik. 1 puan kötü değil. Futbolcuları mücadelelerinden ötürü kutluyorum” dedi. N Erdem ÖVÜÇ – Turgutlu

TURGUTLUSPOR: 1-BELEDİYE DERİNCE:1

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Hamit Basık 0, Mehmet Pekmezci**, Hakan Akkaynak***

TURGUTLUSPOR: Fatih**, Hayrullah**, Kadir***, Samet****, Mithat*** (Dk. 82 ?), Emre Onur Garip****, Mehmet**, Doğan**, Kadir Yazıcı***, Necmi**, Ergun Cengiz** (Dk. 82 Cuma Menize*)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre***, Sercan***, Yiğitali***, Melih İnan*** (Dk. 76 Muhammed Fatih**) Koray***, Yunus***, Efe***, Tayfur Emre****, Mesut Can*** (Dk. 64 Rıdvan**) Tayfun** (Dk. 46 Bahtiyar**), Aykut****

GOLLER: Dk. 44 Koray (Kendi kalesine) (Turgutlu), Dk. 72 Yunus Özdemir (Derince)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Tayfur Emre, Dk. 70 Koray (Derince), Dk. 40 Kadir Yazıcı, Dk. 42 Kadir Torbacı, Dk. 60 Doğan, Dk. 67 Samet, Dk. 80 Ergun (Turgutlu)