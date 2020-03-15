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Koronavirüs, hepsi senin yüzünden !..

Dünya’da yayılmaya devam eden koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Derincespor – Turgutluspor maçı da seyircisiz oynandı.
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Dünya’da yayılmaya devam eden koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Derincespor – Turgutluspor maçı da seyircisiz oynandı. Boş tribünler önünde çatır çatır geçen maç öncesi teknik ekip, futbolcu hakemlerin ellerine dezenfekte sıvı döküldü. Mikroplardan korunmak için alınan bu önlem ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

 

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