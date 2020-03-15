Koronavirüs, hepsi senin yüzünden !..

Dünya’da yayılmaya devam eden koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Derincespor – Turgutluspor maçı da seyircisiz oynandı. Boş tribünler önünde çatır çatır geçen maç öncesi teknik ekip, futbolcu hakemlerin ellerine dezenfekte sıvı döküldü. Mikroplardan korunmak için alınan bu önlem ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz