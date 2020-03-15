Bu maçı taraftar da izlemeliydi !..

Belediye Derincespor’un deplasmanda Turgutluspor ile oynadığı maçın kaliteli hayli üst düzeydeydi. Play-Off’ta birbirine rakip olması muhtemel olan takımların prova niteliği taşıyan maçta iki takım da açık futbolu tercih etti. Kıran kırana geçen mücadelede Turgutlu öne geçse de geri dönüşlerin takımı olan Derince, Yunus ile berabere kaldı. Takımların gol kaçırma yarışına girdiği maçın seyir zevki çok yüksekti. Hakem Hakan Basık maçın gerisinde kalırken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki maç seyircisiz oynandı. Ancak bu mücadele ve futbol kalitesi seyirciyi fazlası ile hak ediyordu.