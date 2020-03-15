Stada giremediler, çatıya çıktılar

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan Turgutluspor - Belediye Derincespor maçını Turgutlulu taraftarlar stadın yanındaki apartmanın çatısından izlemek zorunda kaldı. Bir grup Kırmızı Siyahlı taraftar buradan takımına destek verirken, kale arkasındaki binanın evinin balkonundan da bando takımı 90 dakika tempo tuttu. Belediye Derincespor’un maçlarında ise nasıl bir görüntü çıkacağı şimdiden merak ediliyor. Bilindiği üzere Derince Stadı, maçların tribün dışından izlendiği en iyi statlar arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz