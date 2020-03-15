YRP’den Batman’a kurucu il başkanı

YRP Genel Başkan Danışmanlığı ve Bölge Sorumluluğu görevlerini de yürüten Mehmet Aras, parti yönetimine, Batman kurucu il başkanı Mehmet Cengiz Malgir’i takdim etti.Aslen Batmanlı olan Mehmet Cengiz Malgir aynı zamanda, Kocaeli’de ticaret ile uğraşıyor. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan tarafından, Batman il teşkilatını kurmak için görevlendirilen Malgir bu vesile ile ilk ziyaretini Kocaeli il teşkilatına yapmış oldu.Mehmet Aras tarafından, Kocaeli il yönetimine takdim edilen Malgir’e il yönetimi yoğun alaka gösterdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GELİYOR

Partiden verilen bilgiye göre partinin, şubat ayı il divan toplantısı, 22 Mart Pazar günü saat 11:00’ de partinin il binasında bulunan Milli Görüş konferans salonunda yapılacak. İl divan toplantısına genel başkanı temsilen, sosyal işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Dr. Şeref Menteşe de katılarak, partililere bir konferans verecek.