Tayfur Emre her şeyi yaptı

Belediye Derincespor’un devre arası transferlerinden Tayfur Emre Yılmaz’ın verimli futbolu devam ediyor. Başarılı forvetTurgutlu ile oynanan zorlu deplasmanda, bir 9 numaranın yapması gereken her şeyi yaptı.
YİĞİTALİ’Yİ GÖRMEDİ
Özellikle orta saha ile üçüncü bölge arasında, Yiğit Ali ve Melih yaptıkları üçlü şok preslerin yanında ileride topu tutarak takımını rahatlatan, 2 ve 3. bölge arasındaki pas istasyonunu sağlayan Tayfur Emre, rakip stoperleri maç boyunca taciz etti, rakibin sağlıklı şekilde atağa çıkmasına engel olmaya çalıştı. Tayfur Emre’nin ikinci yarıda kaçırdığı gol ise kırılma anlarından birisi olurken, Tayfur Emre bu pozisyonda bom boş durumdaki Yiğitali’yi görebilseydi Derince ekibi İzmit’e 3 puanla dönebilirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz