Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ocak ayındaki kongrede Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanlığı’na tekrar seçilen Eyüp Akdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Türel, “Eyüp başkanımıza görevinde üstün gayret ve başarılar diliyoruz. Bizler yaşadığımız şehre katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Aydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydemir, “Bizlerde her daim uzlaşı içinde şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet için her daim varız” diye konuştu.
Bugün 16:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:08 TSİ
Saadet’ten Petrol-İş’e hayırlı olsun ziyareti
Mustafa Türel ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ocak ayındaki kongrede Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanlığı’na tekrar seçilen Eyüp Akdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz