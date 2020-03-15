Saadet’ten Petrol-İş’e hayırlı olsun ziyareti

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ocak ayındaki kongrede Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanlığı’na tekrar seçilen Eyüp Akdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Türel, “Eyüp başkanımıza görevinde üstün gayret ve başarılar diliyoruz. Bizler yaşadığımız şehre katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Aydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydemir, “Bizlerde her daim uzlaşı içinde şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet için her daim varız” diye konuştu.