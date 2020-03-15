Kurum Yetkilisi Müjgan Akgül Haşimoğlu, konuklarına kurum ile ilgili bilgi verdi, fikir alış verişinde bulundu.Ziyarette gündemdeki konular hakkında karşılıklı sohbette bulunuldu. Ziyaretten her iki tarafında memnun olduğu bildirildi.
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Özel Verimli'den Verim Gelişim'e ziyaret
Kuruculuğunu genç girişimci iş kadını Müjgan Akgül Haşimoğlu'nun yapmış olduğu Verim Gelişin ve Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret eden Özel Körfez Verimli Özel Eğitim Merkezi Kurucu Müdiresi Sevgi Akgül Özkan ve kurum öğretmenleri 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundular
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz