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Özel Verimli'den Verim Gelişim'e ziyaret

Kuruculuğunu genç girişimci iş kadını Müjgan Akgül Haşimoğlu'nun yapmış olduğu Verim Gelişin ve Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret eden Özel Körfez Verimli Özel Eğitim Merkezi Kurucu Müdiresi Sevgi Akgül Özkan ve kurum öğretmenleri 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundular