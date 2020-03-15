Bütün dünyayı sarsan virüse karşı alınması gereken tedbirlerin yer aldığı broşür, Zeki Gürsu ve ekibi tarafından tek tek dağıtıldı.Vatandaşlar, yapılan bu etkinlikten son derece memnun olduklarını dile getirdiler.
Bugün 16:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
MHP, köy köy dolaştı, broşür dağıttı
Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, ekibiyle beraber köyleri, kahvehaneleri ve iş yerlerini dolaşarak korona ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı, vatandaşları bu konuda uyardı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz