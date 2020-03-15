Hereke Halısı okulda yaşatılacak

Ülkemizin önemli bir kültür değeri olan Hereke Halısı'nın yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bir dünya markası olan Hereke Halısı'nı yaşatmak amacıyla dokuma bölümü açılacağını belirten Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuzhan Erdem, bununla ilgili olarak bütün alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlayacaklarını söyledi.