Ülkemizin önemli bir kültür değeri olan Hereke Halısı'nın yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bir dünya markası olan Hereke Halısı'nı yaşatmak amacıyla dokuma bölümü açılacağını belirten Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuzhan Erdem, bununla ilgili olarak bütün alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlayacaklarını söyledi.
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Hereke Halısı okulda yaşatılacak
Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde el sanatları teknolojileri bölümünün açılacağı belirtildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz