GOSB’un kalitesi tescil altında

2009 yılında Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ilk OSB olan ve sürekli iyileşmeyi ilke edinen GOSB, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri denetiminden başarı ile çıktı

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan GOSB Entegre Yönetim Sistemi Yönetim Temsilcisi Funda Yılmaz, TUV Rheinland tarafından gerçekleştirilen denetimin, uygunsuzluk alınmadan başarı ile tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kalite, tüm ayrıntılara gösterilen özenin sonucudur. Alanında uzmanlaşmış, deneyimli ve güçlü bir kadronun hizmet verdiği GOSB’da, tüm arkadaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz bu özen sayesinde, kalitemizi koruyor ve geliştiriyoruz. Bunun için gereken cesareti, yönetimimizin bizlere çizdiği vizyondan alıyoruz. Her zaman sürekli gelişim prensibiyle çıktığımız ve hızlı adımlarla ilerlediğimiz kalite yolculuğunun bitmeyen bir süreç olduğu düşüncesiyle, çağdaş ve yenilikçi çalışmalarımızla farklılık yaratmaya devam edeceğiz.”