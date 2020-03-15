Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:16 TSİ- Spor G: Bugün 17:23 TSİ

Kocaelispor şampi...: 3-0

Kocaelispor, koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanan maçta düşmeme mücadelesi veren 1877 Alemdağspor’u 3-0 yendi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor, koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanan maçta düşmeme mücadelesi veren 1877 Alemdağspor’u konuk etti. Mücadeleyi Burak Süleyman’ın 2 ve Mesut’un golleri ile 3-0 kazanan Yeşil Siyahlılar puanını 64’e çıkardı. Önümüzdeki hafta Kocaelispor deplasmanda Fatsa Belediyespor’u mağlup eder, Turgutluspor da Trabzon’da Ofspor’a mağlup olursa Yeşil Siyahlılar bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

SEFA’DAN “NEDEN BENİ ALDIN” TEPKİSİ

Kocaeli Stadı’na soğuk bir havada oynanan maçın ilk yarısında tek gol vardı. Mesut topla ceza sahasına sokuldu ve şutunda rakibinden seken top ağlarla buluştu. Maçın ilk bölümlerinde kalesinde pozisyonlar da veren Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi. İlk yarıdaki dikkat çeken olay, 34’te oyundan çıkan Sefa’nın teknik adam Selahaddin Dinçel’e tepkisiydi.

LİGLER ERTELENMEZSE ORDU’DAYIZ

İkinci yarıda Kocaelispor oyunun hakimiydi. 56’da Çetin, gole giden Burak Süleyman’ı düşürdü ve Alemdağ sahada 10 kişi kaldı. Kalan sürede rahat bir tempoda oyunu götüren Yeşil Siyahlılarda kaptan Burak Süleyman sahneye çıktı. 80 ve 83’te iki şık gol atan Süleyman skoru belirleyen isim oldu. Üst üste 6. maçında da sahadan 3 puanla ayrılan Kocaelispor, ligler ertelenmezse haftaya Ordu’ya gidecek ve Fatsa Belediyespor’un konuğu olacak.

Haber/Erdem Övüç

Fotoğraflar/Ahmet Akay-Ali köksal

Bugün 17:16 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tayfur Emre her şeyi yaptı mask
Tayfur Emre her şeyi yaptı
Bu maçı taraftar da izlemeliydi !.. mask
Bu maçı taraftar da izlemeliydi !..
Stada giremediler, çatıya çıktılar mask
Stada giremediler, çatıya çıktılar
Koronavirüs, hepsi senin yüzünden !.. mask
Koronavirüs, hepsi senin yüzünden !..
Helal olsun size! mask
Helal olsun size!
Şölene de Korona engeli mask
Şölene de Korona engeli
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?

GALERİ

Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL