Kocaelispor şampi...: 3-0

Kocaelispor, koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanan maçta düşmeme mücadelesi veren 1877 Alemdağspor’u konuk etti. Mücadeleyi Burak Süleyman’ın 2 ve Mesut’un golleri ile 3-0 kazanan Yeşil Siyahlılar puanını 64’e çıkardı. Önümüzdeki hafta Kocaelispor deplasmanda Fatsa Belediyespor’u mağlup eder, Turgutluspor da Trabzon’da Ofspor’a mağlup olursa Yeşil Siyahlılar bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

SEFA’DAN “NEDEN BENİ ALDIN” TEPKİSİ

Kocaeli Stadı’na soğuk bir havada oynanan maçın ilk yarısında tek gol vardı. Mesut topla ceza sahasına sokuldu ve şutunda rakibinden seken top ağlarla buluştu. Maçın ilk bölümlerinde kalesinde pozisyonlar da veren Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi. İlk yarıdaki dikkat çeken olay, 34’te oyundan çıkan Sefa’nın teknik adam Selahaddin Dinçel’e tepkisiydi.

LİGLER ERTELENMEZSE ORDU’DAYIZ

İkinci yarıda Kocaelispor oyunun hakimiydi. 56’da Çetin, gole giden Burak Süleyman’ı düşürdü ve Alemdağ sahada 10 kişi kaldı. Kalan sürede rahat bir tempoda oyunu götüren Yeşil Siyahlılarda kaptan Burak Süleyman sahneye çıktı. 80 ve 83’te iki şık gol atan Süleyman skoru belirleyen isim oldu. Üst üste 6. maçında da sahadan 3 puanla ayrılan Kocaelispor, ligler ertelenmezse haftaya Ordu’ya gidecek ve Fatsa Belediyespor’un konuğu olacak.

Haber/Erdem Övüç

Fotoğraflar/Ahmet Akay-Ali köksal