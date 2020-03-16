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Koronavirüs için Kocaeli’de iki referans hastane var

Kocaeli’de korona virüsü vakalarına müdahale edecek “referans hastaneler” belirlendi. İlimizde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, referans hastane olarak ilan edildi
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Türkiye’nin gündemine oturan korona virüsü ile ilgili tedbirler her gecen gün artarak devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri her gün bir toplantı düzenleyerek yeni gelişmeleri ve tedbirleri tartışıyor. Daha önceki duyuruda Kocaeli’de referans hastane bulunmadığı belirtilmişti, ancak Türkiye’de de vakaların görülmeye başlanması üzerineilimizde de iki hastane referans hastane olarak belirlendi.  Kentimizde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  korona virüsü vakalarına müdahale edecek.

“RESMİ KURUMLARA İTİBAR EDİLSİN”

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Erguney, korona virüsüyle ilgili bilgi için resmi kurumların paylaşımlarına itibar edilmesi gerektiğini hatırlatarak, her türlü virüsten korunmanın asıl yolunun hijyen olduğunu söyledi. Erguney, “Evlerinizi havalandırın, kalabalık alanlarda gezmeyin. Temiz hava alabileceğiniz ortamlara çıkın. En iyi dezenfektanın su ve sabun ile sık sık el yıkamak olduğunu unutmayın” dedi.

“ÇAMAŞIR SUYU, KORONA VİRÜSÜNÜ ÖLDÜRÜYOR”

Şenol Erguney, “Bulunduğunuz ortamlarda yüzey temizliği, havalandırma, masa ve eşyaların dezenfekte edilmesi önemli. Kapı kolları, lavabolar ve muslukların da sık sık çamaşır suyuyla silinmesi ve yıkanması gerekiyor. Çamaşır suyu her türlü virüsü hatta koronavirüsü bile öldüren tek maddedir” dedi.

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