Bakan Koca yeni Corona virüsü vakalarını duyurdu

Bakan Koca gece yarısı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.
İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ: 18’E ÇIKTI
Koca Twitter’dan yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi:
Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.
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Yorumlar
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İNSANCIL - BU KİŞİLER NERDE VEYA ÖLÜYORLARSA NASIL CENAZE OLUYOR
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