Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:04 TSİ- Gündem G: Bugün 13:25 TSİ

Bakan Koca yeni Corona virüsü vakalarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu. Koca, vaka sayısının 18'e yükseldiğini belirtti.
mask

Bakan Koca gece yarısı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ: 18’E ÇIKTI

Koca Twitter’dan yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi:

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.

Bugün 09:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

İNSANCIL - BU KİŞİLER NERDE VEYA ÖLÜYORLARSA NASIL CENAZE OLUYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 11:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Sabancı Kültür Merkezi’nin salonu kapatıldı mask
Sabancı Kültür Merkezi’nin salonu kapatıldı
Darıca’da hız kesmeyen ''Koronavirüs'' temizliği mask
Darıca’da hız kesmeyen ''Koronavirüs'' temizliği
Türkiye çevre platformu Ankara'da toplandı mask
Türkiye çevre platformu Ankara'da toplandı
Kartepeli gençler yüzmeye doyacak mask
Kartepeli gençler yüzmeye doyacak
Kamu Çalışanlarına COVİD-19 Koronavirüs eğitimi mask
Kamu Çalışanlarına COVİD-19 Koronavirüs eğitimi
11 bin konteyner dezenfekte edildi mask
11 bin konteyner dezenfekte edildi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!
Hüseyin Erol, Limoncu Kemal için harekete geçti mask
Hüseyin Erol, Limoncu Kemal için harekete geçti
Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı mask
Darıca Belediyesi koronavirüs önlemlerini arttırdı

GALERİ

İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL