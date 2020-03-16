Kocaeli'de duruşmalar ertelendi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), corona virüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşierin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti. HSK’nın tavsiyesi üzerine Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından 16 Mart’tan itibaren iki hafta içerisinde olacak tüm duruşmaların tutuklu dosyalar ve ivedi işler hariç ertelenmesi kararı alındı.