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81 ile yazı gönderildi! Eğlence mekanları kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri bugün saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılacak.

İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Corona virüsü tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. İllere gönderilen ek genelge ile Corona virüsü salgının Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

UMUMA AÇIK YERLER KAPANIYOR

Genelgede; Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde, “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(2)
01

Lazo - Camiler niye açık.Peygamberimiz zamanında olan bir salgında herkes ibadetini evde yaptı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 09:40
02

Hadi Yürü Bakıyım - @Lazo 01 nolu yoruma cevabı: aynı şeyi düne kadar bar pavyon anten kunten yerler içinde yazsaydınya sizleri tanıyoruz merak etme camilerde o konuma alınıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 11:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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