Başiskele Belediyesi’nden ‘Korona Virüs’ Seferberliği

Başiskele Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanları dezenfekte etmeye başladı. Virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla ilçede dezenfekte seferberliği başlatan belediye ekipleri, halkın ortak kullanım alanları park ve bahçeler, camiler, otobüs durakları, pazar yerleri, çöp konteynerları gibi bir çok yeri temizleyerek dezenfekte etti.

BAŞİSKELE'DE KORONA VİRÜS FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Korona Virüsü nedeni ile vatandaşların maske, kolonya, dezenfekte ürünlere ve gıda ürünlerine olan talebini fırsatçılığa dönüştürerek fiyat yükselten iş yerlerine de denetimlerini arttıran Başiskele Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerle birlikte fiyat etiketi, fahiş fiyat uygulaması ve stoklama gibi uygulamaların denetimini gerçekleştirdi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER KAPSAMINDA ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Başiskele Belediyesi, hükümetin korona virüsüne karşı aldığı önlemlere paralel olarak halkın ortak kullanım alanlarının dezenfekte çalışmalarının yanı sıra tüm etkinlikleri ve bazı sosyal faaliyetleri erteledi.

Başiskele Belediyesi önleyici tedbirler kapsamında Mart ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında planlanan tiyatro ve seminerleri ileri bir tarihe erteledi. Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Akademisi'ndeki eğitimlere, Semt Konakları ve Sosyal yaşam Merkezleri'ndeki eğitim ve etkinliklere, Bayan Spor Merkezi ve Erkek Spor Merkezleri'ndeki spor faaliyetlerine, psikolojik destek ve diyetisyenlik hizmetlerine ara verdi.

BELEDİYE BİNASINDA ALINAN ÖNLEMLER

Başiskele Belediyesi, belediye personelinin de sağlığını korumak amacıyla personelin giriş ve çıkışlarda kullandığı parmak okutma sistemi yerine kartlı giriş-çıkış sistemini getirdi. Tüm belediye hizmet binalarında dezenfekte, hijyen ve temizlik çalışmaları daha da arttırıldı. Özellikle bina girişlerinde vatandaşların ve personelin kullanması için kolonya ve dezenfektan ürünler yerleştirildi.

BAŞKAN ÖZLÜ: TEDİRGİNLİĞE GEREK YOK, TEDBİR VAR

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, vatandaşların salgına karşı tedirgin olmamaları gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek amacıyla ilçemizde temizlik ve hijyen seferberliği başlattık. Plan ve programlarımız dahilinde Başiskelemiz'in ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Korona virüsü alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Başikele'de tedirginlik yok, tedbir var. Halkımızın ve personelimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri ve önleyici hizmetleri almaya devam edeceğiz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını belediye olarak çok dikkatli ve titiz bir şekilde takip ettiklerini belirten Başkan Özlü, “Korona virüsüne karşı Kocaeli Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarımız halkımızın sağlığı için devam edecek.” diye konuştu.