Benzine önce zam sonra indirim!

Benzinde, geçen hafta 1 TL 11 kuruş indirim yapıldı. Bu indirim sonrasında benzin fiyatı, motorin fiyatının altına düştü. Benzinin litresi, (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) 5 TL 63 kuruşa gerilerken, motorin 5 TL 75 kuruşta kaldı. Benzin, uluslar arası piyasalarda geçen haftayı bir miktar artışla kapattı. Benzinin tonu 279 dolardan 289 dolara çıktı. Bu gece 7 kuruş zam bekleniyor.
HEMEN SONRASINDA İNDİRİM
Ancak, Brent petrol ve ürün fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüşün etkisiyle çarşambadan geçerli en az 6 kuruş indirim hesaplanıyor. Motorinde de çarşambayı perşembeye bağlayan gece 20 kuruş düzeyinde indirim gündeme gelebilir. (Habertürk)
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Yorumlar
(2 )
Esnaf - İYİCENE MANYAK YAPTILAR
erol demirbek - 5 kuruşlarla 7 kuruşlarla ne yaptığı belli olmayan bir yönetim . millet 5 kuruşun peşinde değil doğru dürüst uygar ve adaletli ülkelerde akaryakıt fiyatı nasıl belirleniyorsa bizde de öyle belirlenmesini istiyoruz devletin yük
nü benzin mazot lpg kullananlara ve etkilenenlere taşıtmak yönetimde vicdansızlık değil de nedir ? 100 kişiye sorun akaryakıt fiyatları adil mi diye . hemen hepsi açıkça değilse bile içinden söver
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