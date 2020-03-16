Benzine önce zam sonra indirim!

erol demirbek - 5 kuruşlarla 7 kuruşlarla ne yaptığı belli olmayan bir yönetim . millet 5 kuruşun peşinde değil doğru dürüst uygar ve adaletli ülkelerde akaryakıt fiyatı nasıl belirleniyorsa bizde de öyle belirlenmesini istiyoruz devletin yük

nü benzin mazot lpg kullananlara ve etkilenenlere taşıtmak yönetimde vicdansızlık değil de nedir ? 100 kişiye sorun akaryakıt fiyatları adil mi diye . hemen hepsi açıkça değilse bile içinden söver