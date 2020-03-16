Eski belediye başkanı memur oldu!

O zamandan bu zamana çeşitli açılışlarda görünen, parti programlarına katılan İsmail Baran geçen hafta memur oldu.İsmail Baran daha önce hiç memurluk yapmadı. Uzun yıllar Körfez Tütünçiftlik Atatürk Caddesi üzerinde bir konfeksiyon mağazasını işleten Baran, Yunus Pehlivan döneminde Körfez Belediyesi şirketi olan YARPAŞ Genel Müdürlüğüne getirilmiş, ardından 5 yıl Körfez Belediye Başkanlığı yapmıştı.

BÜYÜKŞEHİR’E Mİ GEÇECEK?

Körfez Belediye Başkanlığını bıraktıktan yaklaşık 1 yıl sonra İsmail Baran, Kartepe Belediyesinden memur yapıldı. İstisnai kadrodan memur olan Baran’ın belediyede hangi görevi ifa edeceği bilinmiyor. Kartepe’den Büyükşehir Belediyesine geçebileceği de iddialar arasında.

EMEKLİ DEĞİLMİŞ

Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran’ın emekli olduğu zannediliyordu. Ancak istisnai kadrodan memur yapılması, onun emekli olmadığı ortaya koymuş oldu. Çünkü SGK’dan emekli olan birinin memur kadrosuna atanma ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.