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Eski belediye başkanı memur oldu!

Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran, geçen yıl yapılan yerel seçimler öncesinde AKP tarafından yeniden aday gösterilmemişti
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O zamandan bu zamana çeşitli açılışlarda görünen, parti programlarına katılan İsmail Baran geçen hafta memur oldu.İsmail Baran daha önce hiç memurluk yapmadı. Uzun yıllar Körfez Tütünçiftlik Atatürk Caddesi üzerinde bir konfeksiyon mağazasını işleten Baran, Yunus Pehlivan döneminde Körfez Belediyesi şirketi olan YARPAŞ Genel Müdürlüğüne getirilmiş, ardından 5 yıl Körfez Belediye Başkanlığı yapmıştı.

BÜYÜKŞEHİR’E Mİ GEÇECEK?

Körfez Belediye Başkanlığını bıraktıktan yaklaşık 1 yıl sonra İsmail Baran, Kartepe Belediyesinden memur yapıldı. İstisnai kadrodan memur olan Baran’ın belediyede hangi görevi ifa edeceği bilinmiyor. Kartepe’den Büyükşehir Belediyesine geçebileceği de iddialar arasında.

EMEKLİ DEĞİLMİŞ

Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran’ın emekli olduğu zannediliyordu. Ancak istisnai kadrodan memur yapılması, onun emekli olmadığı ortaya koymuş oldu. Çünkü SGK’dan emekli olan birinin memur kadrosuna atanma ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.

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Yorumlar

(6)
06

Metin Kaynak - tek başına kalınca hiç bir işe yaramayan adamı zorla memur yaparak bir kadroya atamaya çalışıyorlar, bu boş ve vizyonsuz adamı başımıza belediye başkanlığı yaptırmışlardı. gitsin giyim dükkanı açsın tekrardan. kul hakkı yiyorsunuz ALLAH affetmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 13:51
05

B - İzmit te Akp Belediyelerin işçi ve memur kadroları aşırı dolduruluyor gibi. Bu gidişle Belediyeler hizmet değil sadece personele maaş vererek 5 yılı geçirecek gibi. Kocaelide çok yapılacak iş var, bu gidişler bu işlere para bulmak zor. Kocaeli için kayıp yıllara devam . Yazık çok yazık.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 16 Mart 11:48
04

şuheda - agalar devran yeme devri fırsat bu fırsat bence az bile nasıl olsa millet ne yapsanız size inanıyor sizde kul hakkı demeyin herşey bizim hakkımız deyin oylarımız hep sizinle

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 16 Mart 11:28
03

Bakkalamca - yuh olsun sizlere yuh yuh yuh olsun yuzsüzlere

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 16 Mart 11:25
02

Kartepeyi Sevenler Gru - kartepe için büyük eksiklik idi şimdi taşlar yerine oturur hangi birine baksın güzelim kartepemiz .eskiden aday olursun seçmezlerse bakarsın işlerine şimdi öylemi bir taraftan maaş alsınlarda ne olursa olsun kimi isu kim sedaş yok böyle dünya vicdan meselesi millet vicdanında sorgulayacak bumları

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 16 Mart 10:46
01

Özgee - İsmail Baran lise zamanımda baran giyim işletiyordu ve lise formaları satıyordu 5 tl eksiğimiz vardı ve bize o formayı vermemiştin o günleri asla unutmayacağım ayrıca sen memur bile olmayı asla haketmiyorsun

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 16 Mart 10:33
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