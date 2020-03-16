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Turan vatandaşların isteklerini dinledi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, hafta sonu gerçekleşen nikah ve düğün merasimlerine, katılarak vatandaşların duygularına ortak olurken aynı zamanda mahalle ziyaretleriyle de hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinliyor
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Kandıra Belediye başkanı Adnan Turan, nikah ve düğün cemiyetleri başta olmak üzere katıldığı programlarda hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Gün boyu vatandaşların davetlerine katılan Başkan Turan, evlilik yolunda ilk adımlarını atan Betül CAN ve Faik Özer çiftinin nikah akdini gerçekleştirerek çifte mutluluklar diledi. Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Hamza Biçer ile birlikte Yasemin ile Altan Ateş çiftinin düğün cemiyetine katılarak çifte hediyesini takdim etti. Mutlulukların paylaştıkça çoğaldığını belirten Başkan Turan, “Rabbim mutluluğunuzu her iki cihanda daim kılsın.”  temennisinde bulundu.

EN AZ ZARARLA ATLATACAĞIZ

Korona Virüs (COVİD-19)’e karşı Kocaeli’de alınan tedbirlerin değerlendirildiği AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş Başkanlığında AKP İl Başkanlığında gerçekleştirilen, Belediye Başkanları koordinasyon toplantısına katılan Başkan Turan, “Hemşehrilerimiz için elimizden geldiğince tedbirlerimizi alıyoruz. İlçedeki cami, kamu binaları, parklarda ve ortak kullanım alanlarında ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hayattan kopmadan tedbirler çerçevesinde hayatımıza devam etmeliyiz. İnşallah millet olarak duyarlı davranarak bu işi de en az zararla atlatacağız.” dedi.

ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Daha sonra farklı günlerde gerçekleşen Karlı ve Kefken mahalle ziyaretlerinde Turan, mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret ederek, sorunları ve talepleri yerinden tespit ediyoruz diyen Başkan Turan, “2020 iş programı dahilinde bir çok mahallemize güzel hizmetler yapacağız. Kandıra’nın her bir sokağı için yılmadan, yorulmadan çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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