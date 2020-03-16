Toplu taşıma araçlarında virüs ve mikroplara izin yok

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünün ardından ulaşım araçlarının temizliği daha da ön plana çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’de Ulaşımpark’ın işlettiği Akçaray tramvay hattı ile otobüsleri rutin olarak tepeden tırnağa temizlerken kooperatif otobüslerinide de tepeden tırnağa temizleyerek dezenfekte ediyor. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ile 5 No’lu kooperatif arasında yapılan protokol anlaşmasından sonra kooperatife bağlı tüm otobüsler dezenfekte edildi.

OTOBÜSLERDE DETAYLI TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edilmesi için her türlü önlemi alıyor. Yapılan detaylı temizliklerde günlük yüzlerce yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.

NANO TEKNOLOJİSİ UYGULAMASI

5 No’lu kooperatife bağlı otobüsler, Büyükşehir ekipleri tarafından Nano Teklonoloji uygulaması ile dezenfekte ediliyor. Detaylı temizlik uygulamalarından olan Nano Teknoloji uygulaması ile araçlar dezenfekte ediliyor. Bu sayede yolcular hijyenik bir ortamda güvenle seyahat etmiş oluyor.