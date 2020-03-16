Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Cumartesi gününden beri etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Dün gece Eriklitepe’de kar yağdı. Uzun süre devam eden kar yağışı sonrası Eriklitepe’de kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.