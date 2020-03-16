Kocaeli balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Cumartesi gününden beri etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Dün gece Eriklitepe’de kar yağdı. Uzun süre devam eden kar yağışı sonrası Eriklitepe’de kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Kocaeli’de etkisi gösteren soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - Erikli tepe rakım; 950 m.
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