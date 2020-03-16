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AFAD'dan deprem farkındalık programı

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, deprem haftasında afet hazırlıklarına yönelik farkındalık programları gerçekleştirdi
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Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, deprem haftasında yoğunlaştırılan programlarla afet hazırlıklarına dikkat çekti.Özdilek AVM’de ve Gebze Center’da stant kurarak vatandaşları bilgilendiren Kocaeli AFAD, 6 farklı eğitim kurumu yanında 3 yurt ve 3 kurumda da afet hazırlıkları seminerleri gerçekleştirdi.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLUN

Özdilek AVM’de çevre okullardan gelen öğrencilerle birlikte 332 kişiye afetlerde yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi.Gebze Center’de ise basit ilk yardım uygulamaları gösterilerek standı ziyaret eden 100 civarında vatandaşa broşürler verildi ve AFAD Gönüllüsü olmaları yönünde telkinlerde bulunuldu.

ÇOK SAYIDA KATILIM OLDU 

Deprem haftasında ayrıca TDV Kocaeli Kız Öğrenci Yurdunda 136, KYK Samiha Ayverdi Kız Öğrenci Yurdunda 68, KYK Kocaeli Erkek Öğrenci Yurdunda 87, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde 320, Kızılay Gebze Toplum Merkezinde 71, Asker Alma Bölge Başkanlığında 42 kişiye verilen seminerlere AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer de katıldı.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Afet öncesinde yapılması gerekenlere yoğunlaşılan seminerlerde hazırlık çalışmalarının ve topyekün hazırlığın önemi anlatıldı. Seminerlerde, müdahaleyi minimize ettirecek risk azaltma başarılabilirse afetlerin ortaya çıkardığı ekonomik yükün 1/7 oranında azaltıldığına dikkat çeken AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, tüm katmanlarıyla afetlerle barışık bir toplumun oluşabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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