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Limanlarda Korona seferberliği

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Koronavirüse karşı limanlarda adeta seferberlik ilan edildiğini ifade etti
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Türkiye, tüm unsurlarıyla Koronavirüse karşı mücadele ediyor. Denizler de bunların başında geliyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Koronavirüs açısından özellikle limanların çok hassas bölgeler olduğunu ifade etti. Doğusel, “Türk ekonomisinin kalbi olan ilimiz, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük liman kentlerinden biridir. Dünyamız için büyük tehlike olarak görülen ve çok hızlı yayılabilme özelliğine sahip olan Korona virüsün ülkemize, başta Avrupa olmak üzere yurt dışında giriş yapma ihtimali düşünülürse, özellikle limanlarımızda yürüteceğimiz sürecin çok hassas olması da kaçınılmazdır. Bu noktada, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarımız ile Liman Başkanlıklarımızın verdikleri talimatlar büyük önem arz etmektedir” dedi.

KÜRESEL SALGIN

Bakanlıklardan gelen bilgi paylaşımlarını yorumlayan Doğusel, “Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs (COVID-19) için küresel salgın ilan etti. 11 Mart tarihinden önce 9 ülke riskli başlığı altında değerlendirilirken, bu tarihten itibaren bütün gemilerden Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından ateş ölçümü uygulaması devam etmekte. Öte yandan konuyla ilgili risk değerlendirilmesi yapılacağı bilgisi Liman Başkanlıklarına ulaştırıldı. Bu süreçte, denetimler sonrasında içerisinde hasta bulunan veya yanaşmasında risk görülen gemilerin personel listesi dahil bilgilerinin tamamı, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine sunulacaktır” dedi.

LİMAN BAŞKANLIKLARI

Doğusel, uyulması gereken kurallardan da bahsederek, “Öte yandan Kocaeli Liman Başkanımız Murat Akpınar tarafından, uyulması gereken kurallara ilişkin bir bilgi paylaşımı yapıldı. Bu bilgi notuna göre, Covid-19 virüsüne karşı alınabilecek tedbirlerin uygulanmasında liman tesislerimize büyük görev düşüyor. Buna göre, gemilere/liman tesislerine giriş çıkış yapan acente, personel vb. kişilerin hijyenlerine yönelik denetimler sağlanacak. Talimatlar doğrultusunda en ufak bir şüphede dahi Sahil Sağlık Denetleme Merkez Tabibliğimizle, İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimleriyle iletişime geçilecek” dedi.

SAĞLIK BİLDİRİMLERİ

Doğusel, diğer çalışmaları da anlatarak, “Diğer çalışmalar kapsamında, ülkemiz limanlarına gelen gemiler tarafından yapılan sağlık bildirimleri kullanılarak risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda gemiler Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmekte ve geminin ülkeye girişinde sorun olmadığını gösterir belge olmadan hiçbir temasa müsaade edilmemektedir” dedi.

GERİLEME YAŞANACAK

Yaşanan sürecin büyük bir ekonomik daralma yaşatacağına dikkat çeken Doğusel, “Yalnızca bu yılın ilk iki ayının verilerine bakarsak, Kocaeli 4,8 milyar dolarlık ihracat, 6,6 milyar dolarlık ise ithalat yapmıştır. Türkiye ihracatının yüzde 18’i ilimizden gerçekleşmiştir. Bu oran da, Türk ekonomisinin neredeyse 5’te birinin Kocaeli’de gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Yaşadığımız süreç kuşkusuz ki ihracat ve ithalatta büyük bir gerileme yaşatacaktır” diye konuştu.

BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Limanların üretim ve lojistiğin olmazsa olmazları olduğunu kaydeden Doğusel, “35 limana sahip olan Kocaeli, bir yılda 10 binin üzerinde gemiyi ağırlamaktadır. Bu da ülkemize ve kentimize vergi açısından büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda Kocaeli, Türk ekonomisi açısından büyük öneme sahiptir” dedi. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm kademelerinin süreci çok sağlıklı yürüttüğünü kaydeden Başkan Doğusel, “Kuşkusuz ki önümüzdeki günlerde işin ekonomik kısmı da masaya yatırılacak ve çeşitli iktisadi tedbirler de alınacaktır” dedi.

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