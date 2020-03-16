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Siz oturmaya devam edin, biz çalışıyoruz!

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, her zaman olduğu gibi Sağlık çalışanlarımızın her türlü fedakarlığı yaparak çalıştıklarını tüm kamuoyu görüyor ve takdir ediyor. Maalesef ki Sağlık Bakanlığı oturduğu yerde oturmaya, sağlık çalışanlarımızı sahipsiz bırakmaya devam ediyor. Bizde, siz oturduğunuz yerde oturun, biz çalışırız diyoruz
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Her yerde ve her platformda sağlık çalışanlarının en önde olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, önce vatan dediler Suriye sınırına cepheye yüzlerce arkadaşımız koştu. Mülteci var dediniz 6 yıldır geçici görevler ile sağlık çalışanlarımız orada hala göreve devam ediyor. Deprem oldu, çığ düştü ilk koşan 112 ve Umke ekibi oldu. Ve şimdi Korona Virüsü çıktı takdire şayan mücadele ile sağlık çalışanlarımız gene en önde…

 

Başkan Yıldırım, Ülke ve dünya gündemi bir virüsle baş etmenin yollarını arıyor. Bizler ise sağlık çalışanları olarak yüzlerce hatta binlerce bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarla karşılaşılan bir ortamda çalışıyoruz. Bizler sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Hastalığın bulaşmasını, yayılmasını en az orana indirme çabası var. Uyarılar yapılıyor; ‘’Kalabalıktan uzak durun, hijyene önem gösterin, okullar tatil edilecek, süreç normalleşene kadar kamu-özel kurum ve kuruluş çalışanlarının da zorunlu olarak izinli olmaları gündeme alınsın vs…’’ maddeleri tedbir olarak düşünülüyor, sıralanıyor. Tedbirdir alınması tabi ki gerekir. Peki sağlık çalışanları için her türlü tedbir alındı mı?

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI % 100 RİSK ALTINDA

Sağlık çalışanlarının büyük risk altında olduğunu ifade eden Şube Başkanı Erdal Yıldırım, sağlık çalışanlarımız Korona virüsü veya diğer virüslerle karşılaşma olasılığı yüzde 80-90 hatta yüzde 100’dür. Bugün Korona Virüsü konuşulurken, yarın ismini sayamadığımız birçok hastalığın içinde yaşamaya çalışıyor. Birçok bulaşıcı hastalığı olanların gizlendiği bir sistemde biz sağlık çalışanlarının ve ailelerinin mağdur edildiğinin farkında mısınız?

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN FERYADINA KULAK VERİN !

Bugün tüm tv kanallarında kamuda çalışan hamile, süt izinli, engelli ve ilkokul çağındaki tüm personele izin verildi diye yayın yapılıyor. Maalesef ki kamuda sadece sağlık çalışanlarımız izinlerden faydalanamıyor. Cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelgeyi yok sayan, sahada olmayan Sağlık Bakanlığı bürokratları, çalışanlarımızı görün, bu feryatlarına kulak verin diyoruz. Gece yarısında yayınlanan genelge ile tüm izinler iptal edildi, engelli ve hamile olan çalışanlarımıza haksız uygulama yapıldı. Eğitime verilen arayla sağlık çalışanlarımızın çocukları da ortada bırakıldı diyen Yıldırım, sayın bürokratlara soruyorum çocuklarımıza kim bakacak?

PEKİ YA ÇÖZÜM ?

Derdimiz ne öğretmen, ne de vermediği ders karşılığında alacağı ücret. Lakin riskin göbeğinde olan bir kamu görevlisine verip asıl hak edene vermemek ne kadar adaletli. En azından bu kadar risk altında görev yapan çalışanlarımıza maaş ödülü verilmeli diyen Yıldırım, çocuğumuz evde ne olacak sorusuna verilen ve vicdanları yakan tek cevap Haklısınız. Peki ya Çözüm! Çözümü Sağlık Çalışanları Bakanından bekliyor. Bizler işten de riskten de kaçmıyoruz. Fakat bu kadar haksızlığa da artık yeter diyoruz.

Sağlık çalışanlarımız zaten özveri ile hizmet etmektedir. Gerektiğinde tüm izin haklarından feragat etmekten de tereddüt etmezler. Bir mesaj ile koşa koşa göreve giden sağlık çalışanlarımız içinde izinler Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uyumlu olmalıdır. Bakanlık bu konuda gerekli adımı derhal atmalıdır.

 

Bugün 10:59 TSİ - Gündem

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