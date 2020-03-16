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Annelere aile içi iletişim eğitimi

Büyükşehir Belediyesi ‘Kocaeli Anne Şehir’ sağlıklı yaşam programına katılan annelere aile içi iletişim eğitimi verdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ‘Kocaeli Anne Şehir’ sağlıklı yaşam programına katılan annelere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda programa katılan annelere yönelik aile içi iletişim, iletişim engelleri ve bu engelleri ortadan kaldırmak için neler yapmalıyız konularını kapsayan eğitim verildi.

DOĞRU İLETİŞİM ÖNEMLİ

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Anne Şehir Spor Salonu katılımcı üyelerine yönelik gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak Psikolog Gamze Koç katıldı. İletişimin yalnızca konuşmak olmadığını ifade eden Psikolog Gamze Koç “İletişimin aynı zamanda neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilebilmek ve karşındaki kişiyi doğru anlayıp anlamadığını analiz edebilmek olduğunu” ifade etti.

“ÇOCUK AİLEYİ YANSITIR”

İletişimin akıcı ve doğru bir üslupla göz kontağı kurarak konuşabilmek olduğunu ifade eden Koç; “Çocuklarla kurduğumuz iletişimde onları doğru dinleyip anlayabilmek, kızdığımız konuyu onlara doğru üslupla ifade etmek için özel bir çaba göstermemiz gerekiyor. Çocuk aileyi yansıtır. Eğer aile içerisinde doğru ve etkili bir iletişim sağlanamıyorsa çocuğun da bu becerisinin gelişmesini bekleyemeyiz. Ancak şunu unutmamak gerekir ki zamanınız ne kadar az olursa olsun, işiniz ne kadar önemli olursa olsun çocuğunuz sizden sevgi, ilgi ve özen bekleyecektir. Bunu ona sağlayabildiğiniz takdirde karşılıklı ve doğru bir iletişim kurar ve bu neticede doğru bir çocuk yetiştirmiş olursunuz. Unutmamak gerekir ki çocuk yetiştirmek anne karnında başlar. Bebeklikte şekillenir. Kişilik yapısını ve kendisini tanıması ise çocuk esasen çocukluk döneminde oluşturur” dedi.

“ÇOCUKLARLA EMİR KİPLERİYLE KONUŞULMAMALI”

Çocuklarda iletişimde emir kiplerinin kullanılmaması gerektiğini ifade eden Psikolog Koç; “Çocuğunuzun yapmasını istediğiniz davranışı emir kipleriyle; ödevini bitir, yemeğini ye, televizyonu kapat gibi cümleleri söylemek yanlış. Bu durumun çocukta davranışı yapma biçiminde değişkenlik gösterir. Çocuğa korku yoluyla gözdağı ya da sürekli öğüt vermenin, çözüm önerileri getirmenin çocuk adına düşünmenin sağlıksız bir iletişim örneği. Böyle bir iletişim dilinin çocuğun kendisini yetersiz ve güvensiz hissetmesine yol açacak iletişim engellerindendir. İletişim engellerini ortadan kaldırabilmek için, her şeyin en temelinde mutlaka çocuğumuzu sevmemiz gerekiyor. Sevgiden kasıt ise çocukla verimli vakit geçirebilmek, ortak faaliyetlerde bulunabilmek onun dinlendiğini, önemsendiğini ona hissettirebilmekten geçiyor” sözlerini kullandı.

KOCAELİ ANNE ŞEHİR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Anne Şehir; spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinlilere kadar geniş bir perspektifte, çalışan ya da ev kadını olan annelerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Kocaeli geneline hizmet veriyor.

 

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