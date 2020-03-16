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İzmit Namazgah Şehitliği 18 Mart’a hazırlandı

İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan Namazgah Şehitliği’nde bakım ve temizlik yapıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehitliklere büyük önem veriyor. Türkiye’nin en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden bir olan İzmit Bağçeşme Namazgah şehitliği yapılan düzenleme ve bakım ile pırıl pırıl oldu. Çalışmalar kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitler Anma ve Çanakkale Zaferi için şehitliği hazır hale getirdi.

BOYAMA VE BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Şehitlik içerisinde bulunan alanlar boyandı ve temizlendi, bayrak direkleri yenilendi. Tertemiz bir görünüme kavuşan ve şehitlerimize layık hale getirilen şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle bezendi. Yeni ekilen ve bakımı yapılan çiçeklerle birlikte şehitliğimiz adına yakışır bir görünüme kavuştu. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlandı

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