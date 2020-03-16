Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear, lastik imalat bölümüne lise ve dengi mezunu 40 yaşını doldurmamış 40 işçi ve 40 yaşını doldurmamış ilköğretim mezunu 15 beden işçisi alacak. İŞKUR açık iş ilanında yer alan bu ilanda Goodyear İzmit'te toplam 55 işçi alacak. İŞKUR'u arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz
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Goodyear işçi alacak
Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear, İŞKUR'da açıklanan açık iş ilanına göre 55 işçi alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz