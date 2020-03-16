Goodyear işçi alacak

Kocaeli’nin en büyük lastik fabrikalarından olan Goodyear, lastik imalat bölümüne lise ve dengi mezunu 40 yaşını doldurmamış 40 işçi ve 40 yaşını doldurmamış ilköğretim mezunu 15 beden işçisi alacak. İŞKUR açık iş ilanında yer alan bu ilanda Goodyear İzmit'te toplam 55 işçi alacak. İŞKUR'u arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz