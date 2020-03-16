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Kamu Çalışanlarına COVİD-19 Koronavirüs eğitimi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kocaeli Valiliğinde görevli İl Müdürleri ve kamu personellerine, Koronavirüsten korunma ve alınacak önlemlerle ilgili sağlık eğitimi verildi
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Valilik Akçakoca Konferans Salonunda düzenlenen ve İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Mehmet Yılmaz tarafından verilen eğitimde; katılımcılara bulaşıcı virüslerin çeşitleri ve tüm dünyada tehlike oluşturan koronavirüse karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

ELLERİ SU VE SABUNLA YIKAMAK, HASTALIĞIN YAYILMASINDA ÇOK ETKİLİ

Koronavirüsün, damlacık yoluyla bulaşabilen bir solunum yolu hastalığı olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Yılmaz kişisel hijyen kurallarının uygulanmasının ve elleri su ve sabunla yıkamanın, elleri ağız, burun ve gözlere temas ettirmemenin hastalığın yayılması ve önlenmesinde en etkili yöntemlerden olduğunu aktardı.

VİRÜSLE MÜCADELEDE EN ETKİLİ YÖNTEM SU VE SABUN

Yılmaz “Mümkünse bu dönemde kalabalık yerlerden kaçınılmalı. Sağlıklı kişilerin maske takması bilimsel olarak doğru bir davranış değil. Maskeyi ortama damlacık bulaştırmamak için sadece hasta kişiler, onları tedavi eden sağlıkçılar ve kalabalık bir ortama girmek zorunda kalan yaşlı veya yüksek risk taşıyan kişilerin kullanması yeterlidir. Dışarda açık havada sağlıklı kişilerin maske takması çok anlamsız. Virüslerle mücadelede en etkili, basit ve ucuz yöntem su ve sabuna dokunmaktır. Ayrıca kapı kolu, tutamaç gibi insanların ortak kullandığı alanların 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinmesi hastalığın bulaşma riskini azaltır” dedi. 

Dr Yılmaz ayrıca yurtdışından gelen Türk vatandaşlarının mutlaka 14 gün evinde kendini izole etmesi gerektiğini söyledi. Diğer yandan özellikle yaşlı kişiler başta olmak üzere kalabalık ortamlara girilmemesi, tokalaşma ve öpüşme gibi yakın temasta bulunulmaması konularını vurguladı.

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