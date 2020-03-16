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Kartepeli gençler yüzmeye doyacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyor. Kent genelinde devam eden yüzme havuzları tamamlandıklarında çocukların ve gençlerin yeni spor mekânları olacak. Yüzme sporunda kabiliyetli olan yeni yüzücüler bu mekânlarda keşfedilerek geleceğin sporcuları arasında yerlerini alacak. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının çelik çatı üzerine trapez sac kaplama imalatı tamamlandı.

ÇELİK ÇATI TRAPEZ SAC KAPLAMA İŞİ TAMAMLANDI

Geleceğin sporcularını yetiştirmek vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla projelendirilen Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Çelik çatı üzerine trapez sac kaplama imalatını tamamlayan ekipler, havuz yan cephelerin dış çimento esaslı cephe kaplama imalatları tamamladı. Yapının diğer tamamlanan işleri ise ilk kat dış cephe boya, fuaye mahallerinde dekoratif alüminyum asma tavan, havuz tribünleri seramik kaplama, tüm mahallerin tek kat boya imalatı oldu.

 HUMMALI ÇALIŞMA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yapının çevre düzenleme işlerine başlayacak ekipler, havuz içi yan cephelerin iç yeşil alçıpan kaplamaları ve havuz seramik kaplama imalatlarına başladı. Çatı ve cephe kenet imalatlarına devam eden ekipler ayrıca tüm mahallelerde ahşap kapı ve kasaların montajını tamamlamak için hummalı şekilde çalışıyor. Havuz cephesinin alüminyum doğrama montajlarının da yapılığı yapının tüm mahallerin paslanmaz korkuluk imalatlarına başlanacak. Bodrum kat mekanik imalatlarına da devam edilen yapının tüm ıslak hacimlerinde hilton lavabo montajları yapılıyor.

94 KİŞİLİK TRÜBÜN

Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc’ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşuyor.

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